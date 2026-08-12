Акушер-гинеколог и водитель грузовика получают от 300 тысяч рублей в Москве

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Самые высокие зарплатные предложения в Москве в августе 2026 года работодатели сделали врачам и водителям, чей доход в таких вакансиях начинается от 300 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование.

Лидируют вакансии врача акушера-гинеколога в медицинском центре и водителя грузовика с собственным транспортом, им предлагают от 350 тысяч рублей. Врач-косметолог и стоматолог-ортопед могут получать от 300 тысяч рублей.

На пятом месте – начальник участка заготовительного производства с зарплатой от 275 тысяч рублей. Водителю с правами категории CE предлагают 250–300 тысяч рублей. Зарплату от 250 тысяч рублей также предлагают менеджеру по продажам алюминиевых профилей, инженеру по системам водоснабжения и канализации, системному администратору и программисту 1С.

В Санкт-Петербурге лидером стала вакансия врача – дерматовенеролога-косметолога с зарплатой от 300 тысяч рублей. Водителю категории CE предлагают 250–280 тысяч рублей, руководителю проекта строительства – от 250 тысяч рублей.

Среди других городов-миллионников самые высокие предложения составили:



Нижний Новгород – сердечно-сосудистому хирургу от 350 тысяч рублей;

Пермь – стоматологу-хирургу-имплантологу от 300 тысяч рублей;

Екатеринбург – врачу-колопроктологу от 180 тысяч рублей;

Казань – врачу УЗИ от 200 тысяч рублей;

Челябинск – врачу урологу-андрологу от 200 тысяч рублей;

Красноярск – главврачу стоматологической клиники от 200 тысяч рублей;

Волгоград и Ростов-на-Дону – специалистам в медицине от 150 тысяч рублей.

Для водителей категории C предложения составили 180–300 тысяч рублей в Воронеже, 150–200 тысяч рублей – в Новосибирске и около 150 тысяч рублей – в Уфе. В Омске монтажнику окон и балконов ПВХ, а в Самаре водителю высотного электроштабелера предлагают по 150 тысяч рублей. В Краснодаре су-шеф может рассчитывать на 120–140 тысяч рублей.

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