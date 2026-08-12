Британский певец Род Стюарт отменил все концерты в 2026 году после операции на сердце

Фото: ТАСС/AP/Scott A Garfitt

Британский певец Род Стюарт отменил все запланированные до конца 2026 года концерты после операции на сердце. Отмечается, что в ближайшие четыре недели 81-летний музыкант будет восстанавливать здоровье, сообщается на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Род Стюарт успешно перенес стандартную процедуру стентирования коронарных артерий. Врачи довольны его восстановлением, Род чувствует себя очень хорошо", – говорится в сообщении.

Как рассказали представители концертной площадки Riverbend Music Center, на днях в последний момент было отменено выступление Стюарта в американском городе Цинциннати из-за неотложной медицинской процедуры. Ожидалось, что певец даст концерты в США и Мексике в августе–сентябре. В скором времени организаторы сообщат официально об отмененных выступлениях.

В июне этого года Стюарт прервал концерт в американском штате Юта, так как почти потерял сознание во время выступления. Певец дал сигнал своей команде, после чего один из сотрудников надел ему на лицо кислородную маску.