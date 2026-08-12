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12 августа, 16:10

Город

В ЮВАО построили 14 детских садов за счет городского бюджета с 2016 года

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

На юго-востоке Москвы возвели 14 детских садов с 2016 года по Адресной инвестиционной программе. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительный политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, здания рассчитаны на 3 850 воспитанников и находятся в районах Некрасовка, Выхино-Жулебино, Рязанском и Южнопортовом. Их общая площадь превышает 58 тысяч квадратных метров.

При их строительстве специалисты применяли новейшие технологии и использовали качественные стройматериалы. Территории возле детсадов благоустроены. Там появились деревья, игровые и спортивные площадки.

По словам руководителя департамента гражданского строительства Алексея Александрова, 11 садов на 3 150 мест построили в Некрасовке. Их общая площадь превысила 47 тысяч "квадратов". В каждом здании сделаны удобные групповые ячейки с местами для игр и отдыха, музыкальные и спортивные залы, кабинеты логопеда и психолога. Во дворах дети могут играть на специальных площадках под навесами.

Ранее Сергей Собянин рассказал о начале строительства образовательного комплекса на 1 475 мест в Даниловском районе. Он будет включать школу и детский сад. Предполагается, что объект будет готов в 2028 году.

Мэр Москвы: началось строительство школы и детского сада в Даниловском районе

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