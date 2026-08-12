Аэропорт Домодедово может установить кабины паспортного контроля по биометрии

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Международный аэропорт Домодедово рассматривает возможность установки кабин биометрического паспортного контроля в 2027 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

При этом аэропорт Шереметьево стал первым в России, где появилась возможность пройти паспортный контроль по биометрии. Сервис регистрации и посадки запустили на всех рейсах "Аэрофлота". Эксперимент продлится до 1 апреля следующего года.

Между тем в аэропорту Махачкалы работает система распознавания по радужке глаза – первый биометрический комплекс "Взор". Технологию внедрила российская компания "Азимут". Теперь доступ сотрудников в служебные помещения осуществляется по взгляду.

В воздушной гавани также установили комплекс "Киоск". Он автоматически записывает шаблоны голоса, отпечатков пальцев, лица и радужной оболочки глаза.