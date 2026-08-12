Два аиста столкнулись и получили травмы в Болгарии

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Два низколетящих аиста столкнулись на юго-западе болгарской Софии. Об этом сообщило Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на местные власти.

Птицы получили травмы, одна из них находится в тяжелом состоянии.

"Районная администрация провела переговоры с Болгарским обществом защиты птиц и региональной инспекцией по охране окружающей среды, а также с другими учреждениями и организациями, чтобы найти наилучшее решение для пострадавших птиц", – говорится в сообщении.

Отмечается, что живущий недалеко от гнезда аистов отец Лазарь из церкви Святого Георгия Победоносца оказал помощь пострадавшим птицам. В частности, он перенес их в безопасное место.

Ранее более 20 мертвых аистов нашли под электрическим столбом недалеко от болгарского города Габрово. Туши нескольких птиц направят на ветеринарно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить причину гибели аистов.