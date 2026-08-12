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12 августа, 15:29

Транспорт

Россия начала первые поставки самолетов Ил-114-300

Фото: телеграм-канал "ПАО "ОАК"

В России стартовали первые поставки пассажирских самолетов Ил-114-300. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на сессии "Родина – это люди. Технологический суверенитет" в национальном центре "Россия".

По словам Мантурова, программа создания отечественного флота гражданской авиации переходит в практическую плоскость. Он отметил, что мобильность людей и связанность территории страны являются одним из измерений технологического суверенитета.

"Ключевое значение здесь имеет создание современного флота гражданской авиации", – цитирует его ТАСС.

Он также сообщил, что разворачивается серийное производство обновленного Ту-214, а испытания и сертификация МС-21 и Superjet находятся на финальном этапе. Создаваемая линейка самолетов позволит гибко строить маршруты любой протяженности и расширять региональное авиасообщение.

Ранее сообщалось, что парк боевой авиации России практически полностью обновлен современными самолетами и вертолетами. Бойцы освоили применение широкой номенклатуры новых авиационных средств поражения с высокими точностными характеристиками и повышенной дальностью.

Ключевым элементом для завоевания превосходства в воздухе стали истребители пятого поколения Су-57. Аналогов этим самолетам в серийном производстве у мировых авиастроительных компаний нет.

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