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05 августа, 11:11

Политика

Индия отказалась от закупки российских истребителей Су-57 в пользу модернизации Су-30МКИ

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Власти Индии решили не заключать контракт на приобретение новых российских истребителей Су-57, направив средства на обновление Су-30МКИ. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Defence Security Asia.

По словам главы индийского оборонного ведомства Раджеша Кумара Сингха, Су-30МКИ, разработанные российской компанией "Сухой", зарекомендовали себя как надежные машины. Поскольку данные истребители Индия производит по лицензии, вложения в их модернизацию считаются более целесообразными.

Планируется оснастить истребители индийскими радарами с активной фазированной решеткой, обновленной авионикой, средствами радиоэлектронной борьбы и современным вооружением. В частности, машины смогут применять ракеты BrahMos, Astra и Rudram. На первом этапе власти рассматривают возможность модернизации около 84 самолетов.

Одновременно с этим страна продолжает разработку собственного малозаметного истребителя AMCA. Его первый полет ожидается к концу десятилетия, а поступление в войска – в 2030-х годах.

Ранее сообщалось, что новым направлением сотрудничества России и Индии до 2030 года может стать разработка истребителя пятого поколения. В частности, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев указывал на то, что основным направлением сотрудничества может стать увеличение лицензионного производства самолетов Су-30МКИ и их модернизация.

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