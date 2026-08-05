Минобороны РФ перераспределило обязанности заместителей главы ведомства Белоусова

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Минобороны России перераспределило обязанности между тремя заместителями главы ведомства Андрея Белоусова. Об этом сообщил департамент массовой информации и коммуникаций министерства.

Александр Санчик, ранее отвечавший за материально-техническое обеспечение войск, теперь будет заниматься вопросами организации заказов вооружения и техники, а также технического обеспечения войск.

Алексей Криворучко, который курировал военно-техническое обеспечение, переключится на развитие перспективного вооружения, военной и специальной техники.

Валерий Солодчук, назначенный на должность замминистра обороны 5 августа, теперь отвечает за организацию тылового обеспечения войск. Ранее он командовал группировкой войск "Центр" в зоне СВО.

Кроме того, в руководстве группировок российских войск произошли другие перестановки. Исполняющим обязанности командующего группировкой "Восток" был назначен Петр Болгарев. Начальник штаба группировки "Центр" Денис Лямин возглавил войска беспилотных систем. Командующим группировкой "Центр" вместо Валерия Солодчука стал Андрей Иванаев.

Солодчук, в свою очередь, был назначен главой вновь созданной объединенной службы тыла. Его кандидатура была утверждена Владимиром Путиным и одобрена Белоусовым, которые поставили задачу сосредоточить в одних руках все соответствующие службы.

Ранее в оборонном ведомстве указывали, что штатная численность Вооруженных сил (ВС) России увеличена на 27 тысяч человек. Это необходимо для формирования отдельных военно-строительных подразделений в целях противодействия возникающим угрозам. Из-за специфических требований к строительным работам и режиму секретности выполнение задач гражданскими подрядчиками оказалось затруднено.

