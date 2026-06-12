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12 июня, 18:52

Общество

Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил России в количестве 2 399 130 человек, включая 1 510 000 военных. Соответствующий приказ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Таким образом, российский лидер увеличил численность армии на 7 360 человек.

Предыдущим приказом в марте она составляла 2 391 770 человек, в том числе 1 502 640 военнослужащих.

Ранее Минобороны РФ предложило повысить на 4% оклады военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти. Ожидается, что повышение окладов может произойти уже 1 октября 2026 года.

Эта мера коснется военных, проходящих службу по контракту или призыву, сотрудников Росгвардии со специальными званиями полиции и сотрудников органов внутренних дел.

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