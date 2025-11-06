В ГД внесли поправку об увеличении оклада срочников до 7 500 рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ежемесячный оклад военнослужащих срочной службы ВС РФ, ФСБ и Росгвардии может вырасти с 2 758 до 7 500 рублей, рассказал "Газете.ру" зампред комитета ГД по экономической политике Михаил Делягин.

Депутат внес соответствующую поправку ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2026 год. По его словам, эту идею концептуально поддержали в министерстве обороны. В ведомстве посчитали, что для этого потребуется дополнительно 16,8 миллиарда рублей в год. Поправка Делягина предполагает перераспределение этой суммы из Резервного фонда правительства.

"При принятии правительством РФ решения об увеличении размеров окладов по воинским должностям военнослужащих по призыву они будут реализованы установленным порядком", – указано в письме Минобороны.

Ранее Владимир Путин подписал указ, по которому ежемесячная выплата контрактникам распространится на военных, отражающих вооруженное вторжение на госгранице России и прилегающих к зоне СВО регионах. Президент также постановил правительству свои нормативно-правовые акты в соответствии с указом.

