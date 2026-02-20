График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 20:36

Мэр Москвы

Собянин: более 18 тыс спортивных мероприятий прошло в Москве в 2025 году

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Более 18 тысячи спортивных мероприятий было организовано в Москве в 2025 году. Итоги подвел Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Среди значимых событий мэр выделил фестивали "День Московского спорта" и "Ночь Московского спорта", прошедшие в "Лужниках", а также "Московский марафон", "День ходьбы" и серию турниров по баскетболу 3x3 "СтритБАСкет-тур".

В "Спортивных выходных" приняли участие 293 тысячи человек. Для них провели 5,7 тысячи бесплатных занятий на уникальных площадках столицы под руководством опытных тренеров. В свою очередь, проект "Мой спортивный район" собрал свыше 200 тысяч жителей.

По словам градоначальника, летом горожане обычно предпочитают фитнес, игровые виды спорта, бег, зумбу, йогу, растяжку, многофункциональный тренинг, ушу и боевые искусства. Зимой же популярностью пользуются семейные эстафеты, фигурное катание и лыжные гонки. Осенью и весной жители Москвы выбирают кардио- и многофункциональные тренировки.

Глава города упомянул и тестирование на выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". В 2025 году знаки отличия ГТО получили 142 тысячи москвичей.

В этом году столичные власти запланировали провести свыше 200 крупных спортивных мероприятий. В их числе – Большой фестиваль бега, День футбола, День баскетбола, День шахмат и Московский марафон тренировок.

Помимо спортивных мероприятий, планируется завершить строительство и реконструкцию 47 объектов инфраструктуры, обустроить 23 всесезонные спортплощадки нового формата, 11 флагманских и 21 районную и окружную лыжную трассу, а также 15 зон отдыха у воды.

Собянин: утвердили задачи по развитию физкультуры и спорта в Москве на 2026 год

мэр Москвыспортгород

