Кинопарк "Москино" приглашает примерить на себя роль военных почтальонов 23 февраля

В грядущие выходные, с 21 по 23 февраля, в рамках проекта "Зима в Москве" жители и гости столицы смогут поучаствовать в соревнованиях, прокатиться на печи, погрузиться в дворянский быт, а также посетить мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества. О том, куда точно стоит заглянуть, – в материале Москвы 24.

Состязания и мастер-классы

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Насыщенные мероприятия в рамках проекта "Зима в Москве" ждут всех желающих в предстоящие выходные. Например, бесплатные творческие мастер-классы пройдут в арт-павильоне "Фабрика подарков" в парке "Музеон". 21 февраля с 16:00 до 17:30 гости смогут посетить мастер-класс по декорированию китайских фонариков. Здесь расскажут о значении древних символов и помогут расписать изделие. При этом наиболее запоминающиеся работы попадут в конкурсную программу с призами. В свою очередь, занятие по каллиграфии состоится после короткого перерыва, а завершит день мастер-класс по изготовлению авторских открыток с использованием декора. В воскресенье, 22 февраля, организаторы проведут урок пейзажной живописи с 17:00 до 18:30.

21 февраля турнир по метанию снежков пройдет на Воробьевых горах на территории Московского дворца пионеров. 20 команд сразятся за призы первого ресторана столичных колледжей. Лидеров ждут сертификаты на завтрак и мерч спортивного портала. Для гостей будет работать фотозона со светящимися шарами и ледяными инсталляциями. Участие – по онлайн-регистрации или записи на месте. Игры состоятся с 12:00 до 18:50.

Спортивный праздник "Чемпионы" от "Союзмультпарка" развернется в этот же день на катке ВДНХ. В программе – встречи с героями мультфильмов, хоккейный матч между командами "Вымпел" и "Метеор", показ дизайнерской одежды для фигурного катания и фотосессия с участниками. Вход на трибуны у катка № 3 будет свободным, также можно пройти по билету на каток.

В выходные всех желающих ждут и в столичных парках. 21 и 22 февраля в музее-заповеднике "Царицыно" с 11:00 до 18:00 пройдет интерактивная программа "Дворянский променад": актеры в исторических костюмах вовлекут гостей в живые сценки, прогулки и игры. А 22 февраля с 13:15 до 15:45 в музее-усадьбе Л. Н. Толстого в Хамовниках можно будет погрузиться в быт конца XIX века благодаря интерактивам и камерным сценкам, воссоздающим атмосферу, в которой рождались произведения великого писателя.

Если хочется спортивных активностей, то в субботу и воскресенье состязания по мини-ориентированию и лазертагу пройдут на стадионе "Авангард" (21 февраля) и в парке имени Святослава Федорова (22 февраля). Турниры по флаг‑футболу состоятся в парках "Яуза" (21 февраля) и "Жужа" (22 февраля) с 14:00 до 16:00. Кроме того, 21 февраля с 12:00 до 14:00 в сквере у метро "Некрасовка" можно будет стать участником турнира по боям подушками, перетягиванию палки и прыжкам в мешках.

Также 21 февраля в 15:00 на катке в парке имени Святослава Федорова пройдут масленичные гулянья. Гостей ждут традиционные забавы: перетягивание каната, метание валенка, карусель с лентами и катание на самоходной печи. Рядом развернется блинная станция с горячим чаем из самовара. Кульминацией праздника станет сжигание чучела Масленицы.

Подробнее об этих и других мероприятиях можно узнать на сайте.

Программа к 23 февраля

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

23 февраля с 12:00 до 18:00 кинопарк "Москино" приглашает посетителей почувствовать себя военными почтальонами, поучаствовав в квесте "Почтальон Победы", изучить реконструкции сражений Первой мировой войны на площадке "Дальневосточный город" и другое. А в павильоне "Анимация" гости займутся декором деревянных фигурок танков, сделают инсталляции из экомха и нарисуют поздравительные плакаты. Стоит заглянуть и на центральную площадь, где организуют полевую кухню с горячим чаем и баранками. Праздничная программа доступна по входному билету.

В субботу, 21 февраля, "Забег отважных покорителей олимпийских вершин" пройдет в Олимпийской Деревне, а в парках "Фили" и 50-летия Октября – "гусарские" забеги. Также 23 февраля в Лианозовском приглашают присоединиться к соревнованиям по гиревому спорту, боевой чеканке, армрестлингу и эстафетам. А в саду "Эрмитаж" пройдет турнир по керлингу с участием чемпионов России и ветеранов СВО, а также мастер-класс. Для участия нужен билет.

Концертная программа творческих коллективов округа, а также мастер-классы состоятся 22 февраля в "Лектории" парка "Митино". На следующий день, 23 февраля, в усадьбе Воронцово дети от 7 лет смогут изготовить броши-бутоньерки в подарок родным: все необходимые материалы предоставят организаторы. В это же время в "Лектории" зоны отдыха "Терлецкая дубрава" пройдет мастер-класс по созданию оригинальных поздравительных открыток с применением необычных техник и декоративных деталей.

Кроме того, 23 февраля в усадьбе Люблино камерный хор Ансамбля песни и пляски имени В. С. Локтева представит программу из военных и лирических песен. Начало концерта в 15:00, для входа потребуется бесплатный билет. С 15:30 до 17:30 выступление кавер-групп и диджей-сет пройдут на катке парка "Красная Пресня". Участие также по билетам.

23 февраля в музее-панораме "Бородинская битва" пройдет "День русского солдата". В 12:00 гостям расскажут о содержимом солдатского ранца и научат заряжать пехотное ружье. В 14:00 лекцию посвятят европейскому военному костюму XVIII–XIX веков, а в 16:00 начнется квиз на знание военной истории России и ее выдающихся деятелей XIX столетия. В свою очередь, в Музее Москвы прочитают лекцию о пяти малоизвестных, но значимых сражениях – от Саркела до Сольцов. А в Музее Зеленограда гости смогут познакомиться с фронтовым бытом времен Великой Отечественной и принять участие в мастер-классе.

Кроме того, День защитника Отечества в московских театрах отметят памятными спектаклями. На сцене "Русской песни" покажут музыкально-драматическую постановку "Василий Теркин": действие перенесет зрителей на линию фронта, а потом вернет в современность, где потомки победителей выходят на улицы с портретами героев. В Московском экспериментальном театре под руководством Вячеслава Спесивцева представят спектакль-акцию "Сын полка" в рамках проекта "Театр на службе Отечеству". Гости смогут подняться на сцену с фотографиями воевавших родственников и таким образом почтить память.

Также до 23 февраля на рыбных рынках "Москва – на волне" в Косине-Ухтомском и Митине можно собрать праздничный набор к 23 февраля. Покупателям предложат фирменные коробки, которые получится наполнить самостоятельно на свой вкус, а еще получить скидку 10% на ряд позиций. В ассортименте – различные консервы (печень трески, шпроты, тунец, краб) и красная икра разных видов рыб, крабы и другие деликатесы. Помимо этого, 23 и 24 февраля здесь пройдут дегустации вяленой продукции (от воблы и щуки до креветок и других морепродуктов), на которую также будет действовать скидка.

