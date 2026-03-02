Уголовное дело возбуждено по факту гибели 5 человек при атаке ВСУ в Херсонской области

Фото: sledcom.ru

Уголовное дело о теракте возбуждено из-за гибели пятерых жителей Херсонской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Удар с использованием ракетного вооружения был нанесен 28 февраля по сотрудникам ОМВД России "Голопристанский", расположенном в поселке Лазурное Скадовского муниципального округа. Тогда ранения получили еще шесть человек, включая несовершеннолетнего.

Как пояснили в ведомстве, целью нападения было запугивание населения и дестабилизация работы органов власти. В пресс-службе добавили, что все раненые в настоящее время получают медпомощь.

Ранее атака украинского дрона пришлась по Запорожской области. Целью точечного удара стал автомобиль волонтеров из Ростова-на-Дону, передвигавшихся по трассе Васильевка – Бердянск.

В результате женщина-волонтер погибла, а еще одна тяжело ранена. Пострадавшую с осколочными ранениями головы, туловища и конечностей, а также термическим ожогом доставили в Токмакскую центральную районную больницу.

