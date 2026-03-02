Рютте исключил участие НАТО в военной операции США и Израиля против Ирана

Фото: depositphotos/Ale_Mi

Силы НАТО не будут принимать участия в военной операции США и Израиля против Ирана, заявил в интервью британской телерадиокорпорации BBC генсек Североатлантического альянса Марк Рютте.

По его словам, Исламская Республика представляет угрозу как для соседних государств, так и для Европы и Украины. Поэтому, продолжил Рютте, лидеры Евросоюза "чрезвычайно рады" ударам по Ирану.

Комментируя роль Соединенных Штатов в эскалации ближневосточного конфликта, генсек НАТО также отметил усилия американского президента Дональда Трампа, назвав его "лидером свободного мира", который "делает всех безопаснее".

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика стала наносить удары по еврейскому государству и американским базам, которые находятся в странах Персидского залива.

В результате военной операции Штатов и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также скончался министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави.

По данным СМИ, с начала атак Вашингтона и Иерусалима погибли как минимум 555 жителей Ирана. Также пострадал 131 район страны. Один из ударов пришелся на школу для девочек в городе Минаб, где погибли около 165 человек.