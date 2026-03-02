555 жителей Ирана погибли из-за ударов США и Израиля

Фото: AP Photo/Hussein Malla

Как минимум 555 жителей Ирана скончались в результате атак США и Израиля с 28 февраля. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на иранский Красный Полумесяц.

Уточняется, что из-за вражеских атак пострадал 131 район Исламской Республики.

Похороны жертв авиаудара по школе в иранском городе Минаб пройдут 3 марта, передает РИА Новости со ссылкой на местный источник. Общее количество погибших составило 165 человек.

Кроме того, интернет-соединение в Иране практически полностью отсутствует уже более 48 часов. Согласно сообщению международной службы мониторинга интернета NetBlocks, без связи оказались 90 миллионов человек, а уровень подключения к Сети составляет 1% от обычного уровня.

28 февраля США и Израиль нанесли удар по Ирану. В ответ Тегеран ударил по Тель-Авиву и американским военным базам на Ближнем Востоке. В результате военной операции Соединенных Штатов и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

