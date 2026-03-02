Форма поиска по сайту

02 марта, 14:53

Политика

Исполняющим обязанности министра обороны Ирана стал генерал Маджид ибн аль-Реза

Фото: 123RF.соm/bornamir

Исполняющим обязанности министра обороны Ирана назначен генерал Маджид ибн аль-Реза. Заявление представителя канцелярии президента приводит агентство Fars.

Глава иранского Минобороны Азиз Насирзаде был убит в результате ударов Израиля и США. Также МИД Ирана подтвердил гибель начальника Генштаба генерал-лейтенанта Абдольрахима Мусави и других высших руководителей силовых структур.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и базам США, расположенным в странах Персидского залива.

В результате одного из ударов по Ирану погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что его убийство не останется безнаказанным.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что бомбардировки будут продолжаться "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке".

Эксперт заявила, что конфликт на Ближнем Востоке может затронуть еще больше стран

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
