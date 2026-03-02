Исполняющим обязанности министра обороны Ирана стал генерал Маджид ибн аль-Реза

Фото: 123RF.соm/bornamir

Исполняющим обязанности министра обороны Ирана назначен генерал Маджид ибн аль-Реза. Заявление представителя канцелярии президента приводит агентство Fars.

Глава иранского Минобороны Азиз Насирзаде был убит в результате ударов Израиля и США. Также МИД Ирана подтвердил гибель начальника Генштаба генерал-лейтенанта Абдольрахима Мусави и других высших руководителей силовых структур.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и базам США, расположенным в странах Персидского залива.

В результате одного из ударов по Ирану погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что его убийство не останется безнаказанным.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что бомбардировки будут продолжаться "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке".