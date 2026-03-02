02 марта, 14:53Политика
Исполняющим обязанности министра обороны Ирана стал генерал Маджид ибн аль-Реза
Фото: 123RF.соm/bornamir
Исполняющим обязанности министра обороны Ирана назначен генерал Маджид ибн аль-Реза. Заявление представителя канцелярии президента приводит агентство Fars.
Глава иранского Минобороны Азиз Насирзаде был убит в результате ударов Израиля и США. Также МИД Ирана подтвердил гибель начальника Генштаба генерал-лейтенанта Абдольрахима Мусави и других высших руководителей силовых структур.
Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и базам США, расположенным в странах Персидского залива.
В результате одного из ударов по Ирану погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что его убийство не останется безнаказанным.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что бомбардировки будут продолжаться "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке".
