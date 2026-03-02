Врачи в Москве спасли мужчине три пальца, которые оторвало на производстве

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи центра микрохирургии кисти ГКБ имени А. К. Ерамишанцева спасли мужчине три пальца, которые оторвало при работе с движущимся механизмом на производстве. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Пациент прошел обследование, после чего его экстренно доставили в операционную. На первом травматологическом этапе ему выполнили остеосинтез костей фаланг пальцев и восстановили сухожилия.

"Далее во время микрохирургического этапа восстановлены пальцевые вены и артерии, обеспечивающие кровоток в реплантированных пальцах и, конечно, пальцевые нервы для обеспечения чувствительности", – добавили в пресс-службе.

Всего у пострадавшего были оторваны четыре пальца – указательный средний, безымянный и мизинец. Последний был слишком сильно разрушен и имел дополнительные повреждения мягких тканей, спасти его не удалось.

Операция шла 14 часов. Впоследствии все реплантированные сегменты прижились. Мужчину выписали на восьмые сутки, теперь ему предстоит реабилитационный период для восстановления дееспособности кисти.

Как рассказал руководитель центра микрохирургии кисти Георгий Адольфович Назарян, для этого сложного случая потребовался неординарный микрохирургический опыт. Благодаря сохраненным пальцам в будущем кисть мужчины сможет функционировать для выполнения основных задач, добавил он.

