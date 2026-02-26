Врачи в Москве спасли ребенка, у которого в желудке застряла оливка

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой спасли 6-летнего мальчика, у которого в желудке застряла оливка. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

Ребенок поступил в медучреждение с тошнотой после того, как проглотил оливку целиком. Выяснилось, что она застряла в его желудке и разбухла. Возник риск закупорки кишечника.

В итоге медики извлекли инородное тело, проведя эндоскопию под наркозом. Позже состояние мальчика нормализовалось и он был выписан домой. Родителям дали рекомендации.

Ранее врачи Морозовской больницы помогли школьнику, который вдохнул кондитерскую присыпку, что привело к воспалительному процессу в легких. Мальчика отправили в реанимацию и провели ему высокопоточную оксигенотерапию. После лечения пациента выписали, он чувствовал себя хорошо.

