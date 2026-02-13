Форма поиска по сайту

13 февраля, 12:05

Общество

Кусок пластилина нашли московские врачи в мочевом пузыре школьника

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи детской больницы Сперанского обнаружили у школьника в мочевом пузыре кусок пластилина размером с киви. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения в телеграм-канале.

При обращении к медикам 13-летний пациент пожаловался на боль при мочеиспускании. Специалисты обследовали мальчика, после чего провели ему цистотомию.

"Во время операции сделали небольшой разрез на мочевом пузыре и пинцетом удалили крупный кусок пластилина", – рассказал детский уролог-андролог высшей категории, детский хирург, заведующий стационаром кратковременного пребывания Николай Хватынец.

Мальчик уже восстановился. Врачи также предупредили о возможных последствиях во время игр с пластилином.

Ранее в Санкт-Петербурге врачи Педиатрического университета провели 5-часовую операцию 8-летнему мальчику, рука которого серьезно пострадала от взрыва петарды. Пиротехнику он приобрел со сверстниками в продуктовом магазине.

В результате инцидента ребенок лишился четырех пальцев – с большого по безымянный, а также получил тяжелые повреждения мизинца, открытый перелом и вывих пястной кости. Врачи, в свою очередь, постарались сохранить максимально возможный объем тканей.

В отношении продавшей пиротехнику ребенку предпринимательницы возбудили уголовное дело.

медицинаобществогород

