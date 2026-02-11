Врачи в Москве удалили 10-месячной девочке опухоль размером с куриное яйцо

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи НИИ неотложной помощи хирургии и травматологии – клиники доктора Рошаля удалили 10-месячной девочке опухоль размером с куриное яйцо. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения в телеграм-канале.

У маленькой пациентки с рождения под грудью было обнаружено маленькое пятнышко, которое со временем начало разрастаться и достигло гигантских размеров. Новообразование располагалось не только снаружи, но и подкожно, что редко для такого возраста.

Врачи обследовали девочку, затем удалили ей гемангиому – доброкачественную сосудистую опухоль. Новообразование было более 5 сантиметров в длину и почти 3 сантиметра в толщину, включая подкожную часть, уточнили в пресс-службе.

Удаление заняло 30 минут. Врачи наложили ребенку максимально эстетичный косметический шов, чтобы по мере взросления девочка не испытывала дискомфорта, отмечается в сообщении.

Ранее врачи детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля провели уникальную операцию на мочевом пузыре трехдневного младенца. У новорожденного была диагностирована экстрофия мочевого пузыря – порок, который может привести к необратимым последствиям.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Как отметил заведующий отделением урологии и андрологии Федор Напольников, эта операция стала первым и главным шагом к тому, чтобы дать пациенту шанс на нормальную жизнь в будущем.