12 февраля, 08:31

Город

Фестиваль "Московские сани" пройдет в столице 14–22 февраля

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Фестиваль "Московские сани" пройдет на двух площадках с 14 по 22 февраля в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

С 14 по 21 февраля мероприятие будет проходить на территории олимпийского комплекса "Лужники". Там подготовили творческую зону, где можно создать декор для саней и кастомизировать их для участия в выставке, которая откроется в спорткомплексе "Лата Трэк".

Также все желающие смогут присоединиться к мастер-классам. На этой же площадке будет проходить регистрация на финальный день фестиваля.

В воскресенье, 22 февраля, в горнолыжном комплексе в Крылатском проведут главные соревнования. Жюри определит лучшие команды в заездах на тюбингах. Кроме того, эксперты оценят дизайн саней и артистизм участников заездов.

Главным зрелищем станут состязания звездных команд во главе с известными спортсменами и представителями шоу-бизнеса. После представления участники выйдут на трассу, где будут соревноваться за самый быстрый, креативный и зрелищный спуск.

Отдохнуть гости смогут в зоне "Русская чайная", где можно согреться, посетить полевую кухню и блинную станцию. Завершится день музыкальным концертом.

Участие в мероприятии бесплатное, однако необходима предварительная регистрация на сайте фестиваля.

Между тем 14 февраля на ВДНХ пройдет массовый забег на коньках "Московские молнии". Для участников запланированы любительские забеги, спортивные конкурсы, лотереи и викторины. Посетить мероприятие можно по билетам на каток ВДНХ, само участие в соревнованиях бесплатное.

Фестиваль "Масленица" проведут на 30 площадках проекта "Зима в Москве"

Сюжет: Зима в Москве
городфестивали

