Фестиваль "Сердца на льду" пройдет на трех столичных катках 14 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичей и гостей столицы пригласили присоединиться к фестивалю "Сердца на льду", который пройдет 14 февраля сразу на трех городских катках, сообщили в пресс-службе департамента спорта.

Например, на катке "Южный" олимпийского комплекса "Лужники" с 14:30 посетителей ждут викторины, конкурсы и концерт. Также участникам предлагается поддержать атмосферу праздника, надев костюмы красных оттенков, шляпы, винтажные юбки или классические пальто. Кроме того, организаторы предоставят тематический реквизит.

Программы на катках стадиона "Авангард" и конноспортивного комплекса "Битца" стартуют в 16:00. Они также будут включать в себя тематические конкурсы, викторины и музыкальные выступления.

Вход на все площадки фестиваля бесплатный, но требуется предварительная регистрация. Для участников спецоперации и их семей предусмотрена приоритетная регистрация. Фестиваль "Сердца на льду" продолжит серию тематических мероприятий, которые проходят на столичных катках с декабря.

Параллельно с этим в "Лужниках" пройдет другой фестиваль, посвященный лыжному спорту – "Гонка Легкова – 2026". Присоединиться к нему можно будет с 13 по 15 февраля.

Откроют спортивное событие старты "Гонка Легкова. Скорость". Участники выйдут на трассу по очереди и поборются за лучшее время на круге длиной 3,3 километра. При этом главные старты пройдут 14 февраля.