Более 120 тысяч юных москвичей посетили выставку Русского музея на ВДНХ

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Свыше 120 тысяч столичных школьников и студентов колледжей побывали на выставке "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" на ВДНХ. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Экспозицию подготовили в рамках проекта музея ко дню рождения столицы. Помогали в этом правительство Москвы, департамент культуры и ВДНХ. Всего на выставке представили более 100 работ великих живописцев, рассказали в пресс-службе департамента образования и науки.

В рамках выставки дети могли посетить бесплатные экскурсии, которые адаптировали под их возраст. У них была возможность увидеть знаменитые картины Василия Верещагина, Ильи Репина, Аполлинария Васнецова, Валентина Серова, Василия Сурикова. Кроме того, там были и иконы Даниила Черного, Андрея Рублева и Симона Ушакова.

Раздел "Новая Москва" показывал изменения города начиная с 1917 года, а раздел "Москва и москвичи" рассказывал о знаменитых жителях столицы, среди которых Николай Зелинский и Константин Станиславский.

Ученица школы № 2006 Виктория Лыкова назвала экспозицию путешествием в историю столицы. На некоторых работах была представлена та Москва, которую больше невозможно увидеть, так как некоторые здания, сгоревшие при пожаре 1812 года, так и не восстановили.

Также школьники и студенты колледжей посещают и другие интересные места. Например, в Музее Победы юным москвичам рассказали о подвигах советских солдат в годы Великой Отечественной войны. В организации экскурсий помогает Московский центр воспитательных практик столичного департамента образования и науки.

Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что за 2025 год выставки и музеи Москвы, подведомственные департаменту культуры города, посетили более 22 миллионов человек.

В целом посещаемость культурных площадок увеличилась за год на 30%. Одними из наиболее популярных культурных точек стали Московский зоопарк, музей-заповедник "Царицыно", музей-заповедник "Останкино и Кусково", Музей Москвы, Московский государственный объединенный музей-заповедник "Коломенское – Измайлово" и Государственный Дарвиновский музей.