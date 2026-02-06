Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 17:38

В мире
Главная / Новости /

OC: суд признал 97-летнего сингапурца психически здоровым после запрета сына на брак

Суд признал 97-летнего сингапурца психически здоровым после запрета сына на брак

Фото: depositphotos/belchonock

Семейный суд Сингапура отклонил ходатайство сына 97-летнего бизнесмена о признании отца юридически недееспособным, передало издание Oddity Central.

Конфликт в семье возник после того, как пожилой предприниматель объявил о намерении жениться повторно. Сын подал иск, утверждая, что после падения в 2017 году у отца развилась деменция и что он подвергается манипуляциям со стороны своей спутницы.

Помимо этого, сын указал, что отец изменил завещание, исключив его и внука из числа наследников. В ответ мужчина подал встречный иск, требуя вернуть себе 3 миллиона долларов и активы компании, а также добивался выселения внука из принадлежащего ему дома.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что у пенсионера наблюдается легкое возрастное когнитивное снижение и кратковременные провалы памяти, однако он остается полностью дееспособным.

Аудиозаписи, представленные суду, подтвердили, что мужчина осознавал свои действия и принимал решения самостоятельно.

Судья Шобха Наир отметила, что несмотря на заявления о деменции, сын в 2019 году одобрил назначение отца генеральным директором компании уже после инцидента, который, по его словам, сделал бизнесмена недееспособным.

Ранее суд в Японии приговорил к 16 годам тюрьмы миллионера Акиру Исикаву за убийство любовницы. По данным СМИ, 57-летний мужчина познакомился с 24-летней Саной Хирабаяси в интернете в 2022 году. Девушка убедила мужчину одолжить 10 миллионов йен для погашения долгов своего кафе.

Позже Хирабаяси стала просить у Исикавы деньги регулярно, требуя до 100 тысяч йен за встречу. В результате 2 февраля 2023 года они остановились в отеле в Токио, а когда девушка заснула, миллионер напал на нее с ножом и сбежал.

Читайте также


судыза рубежом

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика