OC: суд признал 97-летнего сингапурца психически здоровым после запрета сына на брак

Семейный суд Сингапура отклонил ходатайство сына 97-летнего бизнесмена о признании отца юридически недееспособным, передало издание Oddity Central.

Конфликт в семье возник после того, как пожилой предприниматель объявил о намерении жениться повторно. Сын подал иск, утверждая, что после падения в 2017 году у отца развилась деменция и что он подвергается манипуляциям со стороны своей спутницы.

Помимо этого, сын указал, что отец изменил завещание, исключив его и внука из числа наследников. В ответ мужчина подал встречный иск, требуя вернуть себе 3 миллиона долларов и активы компании, а также добивался выселения внука из принадлежащего ему дома.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что у пенсионера наблюдается легкое возрастное когнитивное снижение и кратковременные провалы памяти, однако он остается полностью дееспособным.

Аудиозаписи, представленные суду, подтвердили, что мужчина осознавал свои действия и принимал решения самостоятельно.

Судья Шобха Наир отметила, что несмотря на заявления о деменции, сын в 2019 году одобрил назначение отца генеральным директором компании уже после инцидента, который, по его словам, сделал бизнесмена недееспособным.

