21 ноября, 10:24

Происшествия
Need To Know: в Бразилии женщина приказала партнеру убить дочь из-за наследства

В Бразилии женщина организовала убийство дочери из-за денег

Фото: 123RF.com/thalesantonio

В Бразилии мать организовала убийство собственной дочери из-за наследства. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Need To Know.

По данным СМИ, 17 ноября 24-летняя Аллани Раяне Сантос была найдена с признаками насилия. В частности, ее руки были связаны, а на теле обнаружены повреждения от ударов мотыгой и ножевых ранений. Во время расследования был выявлен мужчина, который, как оказалось, встречался с матерью девушки.

Злоумышленник рассказал, что женщина организовала убийство своей дочери, так как боялась, что Сантос получит наследство после смерти дедушки. Последний владел тремя домами и имел много денег.

В результате мать отправила мужчину к своей дочери. Злоумышленник проник в дом девушки, связал ее и начал пытать, пытаясь заставить Сантос отказаться от наследства. Та не согласилась выполнять действия напавшего, из-за чего подозреваемый смертельно ранил потерпевшую.

После случившегося пара собиралась сбежать, однако их задержали на следующий день.

Ранее суд в Японии приговорил к 16 годам тюрьмы миллионера Акиру Исикаву за убийство любовницы. По данным СМИ, 57-летний мужчина познакомился с 24-летней Саной Хирабаяси в интернете в 2022 году. Девушка убедила мужчину одолжить 10 миллионов йен для погашения долгов своего кафе.

Позже Хирабаяси стала просить у Исикавы деньги регулярно, требуя до 100 тысяч йен за встречу. В результате 2 февраля 2023 года они остановились в отеле в Токио, а когда девушка заснула, миллионер напал на нее с ножом и сбежал.

