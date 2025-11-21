Need To Know: в Бразилии женщина приказала партнеру убить дочь из-за наследства

Фото: 123RF.com/thalesantonio

В Бразилии мать организовала убийство собственной дочери из-за наследства. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Need To Know.

По данным СМИ, 17 ноября 24-летняя Аллани Раяне Сантос была найдена с признаками насилия. В частности, ее руки были связаны, а на теле обнаружены повреждения от ударов мотыгой и ножевых ранений. Во время расследования был выявлен мужчина, который, как оказалось, встречался с матерью девушки.

Злоумышленник рассказал, что женщина организовала убийство своей дочери, так как боялась, что Сантос получит наследство после смерти дедушки. Последний владел тремя домами и имел много денег.

В результате мать отправила мужчину к своей дочери. Злоумышленник проник в дом девушки, связал ее и начал пытать, пытаясь заставить Сантос отказаться от наследства. Та не согласилась выполнять действия напавшего, из-за чего подозреваемый смертельно ранил потерпевшую.

После случившегося пара собиралась сбежать, однако их задержали на следующий день.

