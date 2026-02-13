Почти треть россиян признались, что предпочитают блины со сметаной

Фото: depositphotos/dar19.30

Около трети россиян считают сметану лучшей начинкой для блинов, выяснило РИА Новости, ознакомившись с результатами опроса.

Всего в исследовании приняли участие 2 тысячи человек. Из них 20% указали, что в основном едят блины со сгущенным молоком, а 13% – с икрой.

Пятерку закрыли начинки в виде мяса, а также варенья или джемов. Их выбрали 8 и 7% соответственно. Еще 6% респондентов предпочитают к блинам добавлять рыбу или обходиться без каких-либо дополнений.

При этом творог и мед стали самыми невостребованными начинками. Данные ответы дали только 5 и 4% опрошенных.

Вместе с тем исследователи также узнали самые предпочитаемые формы блинов. Большинство россиян склоняются к классическим тонким вариантам, для 19% важнее вкус, чем форма, а 6% отдают предпочтение пышным и сытным блинам.

В свою очередь, мини-блины и блинчики в виде роллов остаются нишевыми форматами.

Кроме того, 42% респондентов указали, что ценят традиционный вкус, не стремясь снизить калорийность деликатеса. Еще треть опрошенных не задумываются об энергетической ценности в праздничные дни. В то же время 17% стараются готовить более легкие версии блинов, а 8% иногда заменяют некоторые ингредиенты на более диетические.

Ранее диетолог-терапевт Елена Игнатикова посоветовала заменять при приготовлении полезных блинов пшеничную муку высшего сорта на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси. При этом цельное молоко ради снижения калорийности и количества насыщенных жиров можно заменить на растительные аналоги.

