11 февраля, 17:39

Общество
Эксперт Ромашина предостерегла от употребления блинов со сгущенкой

Нутрициолог назвала самые вредные начинки для блинов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сгущенка и шоколадная паста являются самыми вредными начинками для блинов. Об этом Москве 24 рассказала специалист в области РПП, нутрициолог Ольга Ромашина.

Она отметила, что основная опасность сгущенки и шоколадной пасты – в высоком содержании сахара, который способствует быстрому набору веса и повышает уровень глюкозы в крови, увеличивая риск развития диабета.

"Шоколадные пасты к тому же содержат трансжиры, которые негативно влияют на сердечно-сосудистую систему", – добавила эксперт.

Кроме того, вредными являются начинки с колбасой и жирным мясом, например свининой. В них много насыщенных жиров, повышающих уровень "плохого" холестерина и способствующих риску развития атеросклероза. К тому же такие продукты имеют высокую калорийность, дают сильную нагрузку на поджелудочную железу и вредят работе сердечно-сосудистой системы, отметила Ромашина.

Среди самых полезных начинок – богатые белком и кальцием творог и сыр, но последний советую выбирать именно с низким содержанием жира (не более 20–25%). Например, это может быть адыгейский или моцарелла. Также рекомендую есть блины с ягодами и фруктами, поскольку они богаты витаминами, клетчаткой, антиоксидантами, улучшают пищеварение и повышают иммунитет.
Ольга Ромашина
специалист в области РПП, нутрициолог

Ягодно-фруктовые начинки можно подсластить медом: его антибактериальные свойства поддержат организм в сезон подъема заболеваемости ОРВИ. Однако использовать продукт нужно в небольших количествах, так как в нем много сахара, подчеркнула специалист.

"Популярная у нас начинка из красной икры или рыбы тоже неплохой вариант. Такие продукты богаты омега-3 жирными кислотами, белком, витаминами группы B и витамином D, а также йодом, селеном и цинком. В целом они помогают поддержать работу сердца, улучшают мозговую активность и укрепляют иммунитет", – отметила Ромашина.

Однако важно учитывать, что эти продукты содержат много соли, поэтому при чрезмерном употреблении создают нагрузку на почки и повышают давление, предупредила нутрициолог. Например, рекомендованная порция для взрослого человека красная рыба (лосось, форель, кета) – 100–150 граммов в день и около 300–350 граммов в неделю. В свою очередь, оптимальный размер порции лососевой икры – от 30 до 50 граммов в день.

Ранее диетолог-терапевт Елена Игнатикова посоветовала заменять при приготовлении блинов пшеничную муку высшего сорта на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси. А цельное молоко (ради снижения калорийности и количества насыщенных жиров) – на растительные аналоги.

Трошина Любовь

обществоедаэксклюзив

