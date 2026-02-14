ТАСС: экс-директор концерна "Калашников" Гращенкова арестована по делу о хищениях

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Суд в Москве арестовал экс-директора по закупкам и логистике концерна "Калашников" Ксению Гращенкову по делу о хищениях при выполнении гособоронзаказа. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

Гращенковой предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. В данный момент она находится в одном из столичных СИЗО. Уголовное дело о многомиллионном мошенничестве при выполнении гособоронзаказа было возбуждено в ноябре 2025 года.

Ранее сообщалось о задержании бывшего директора департамента судостроительной промышленности Минпромторга России Бориса Кабакова. Министерство взаимодействует со следователями и оказывает содействие по этому делу.

В свою очередь, экс-глава департамента финансово-экономического обеспечения Минтруда Омской области Надежда Крапива предстанет перед судом по делу о получении взяток в шоколадках и коробках с алкоголем.