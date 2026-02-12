Форма поиска по сайту

12 февраля, 15:10

Происшествия

В Омске чиновница предстанет перед судом по делу о взятках в шоколадках

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Экс-глава департамента финансово-экономического обеспечения Минтруда Омской области Надежда Крапива предстанет перед судом по делу о получении взяток в шоколадках и коробках с алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии СК, Крапива в период с января 2022 по июль 2024 года трижды получила взятки от директоров подведомственных автономных учреждений в виде денег, имущества и оказания услуг имущественного характера. В результате ей отдали 325 тысяч рублей. Взамен она должна была помогать в финансовых вопросах.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о получении взяток. В настоящее время расследование завершено, все материалы переданы в суд.

Для обеспечения исполнения наказания имущество Крапивы на сумму свыше 5 миллионов рублей было арестовано.

Ранее дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении исполняющего обязанности министра агропромышленного комплекса и продовольственной политики Запорожской области Андрея Сигуты.

По данным СК, в январе 2024 года Сигута, являясь главой органа местного самоуправления, попросил деньги у директора коммерческой фирмы за общее покровительство и помощь в последующем использовании комплекса зданий, переданных ранее компании для ведения деятельности. В результате он лично и через посредника получил от директора фирмы более 4,8 миллиона рублей. Его вместе с посредником задержали во время передачи свыше 450 тысяч рублей.

