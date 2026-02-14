Форма поиска по сайту

14 февраля, 11:12

Транспорт

Четыре причала регулярного речного электротранспорта временно не работают

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Причалы первого и второго маршрутов регулярного речного электротранспорта временно не доступны для приема и отправки судов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Из-за сложной ледовой обстановки не доступны причалы "Трехгорный", "Затон Новинки", "Московская верфь" и "Нагатинский затон". В связи с этим электросуда курсируют с увеличенными интервалами.

Специалисты также регулярно проводят ледокольное обеспечение для продвижения судов по маршрутам.

В свою очередь, специалисты планируют капитально отремонтировать пассажирские причалы "Сити-Центральный" и "Андреевский", расположенные на Андреевской и Пресненской набережных. Работы будут проводиться из-за износа конструкций и облицовочных сооружений.

Например, на причале "Сити-Центральный" будет укреплено дно, а также восстановлены бетонные конструкции в зоне причальной стенки. На причале "Андреевский" произведут замену шпунтового ограждения и восстановят бетонные конструкции причальной стенки. Работы будут завершены до старта летней навигации.

Москвичам рассказали о работе электросудов в морозы

