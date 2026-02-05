Причалы "Сити-Центральный" и "Андреевский" капитально отремонтируют

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтируют пассажирские причалы "Сити-Центральный" и "Андреевский", расположенные на Андреевской и Пресненской набережных, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их комплексные обследования, по итогам которых принимается решение о выполнении текущего или капитального ремонта", – подчеркнул он.

По его словам, ремонт будет завершен до старта летней навигации. Вице-мэр объяснил, что капремонт необходим из-за износа конструкций и облицовочных сооружений.

Например, на причале "Сити-Центральный" будет укреплено дно, а также восстановлены бетонные конструкции в зоне причальной стенки. Кроме того, специалисты обновят гранитную облицовку подпорных стен, площадок и пандуса, а также приведут в порядок служебные помещения.

На причале "Андреевский" произведут замену шпунтового ограждения и восстановят бетонные конструкции причальной стенки, а также отремонтируют гранитное мощение лестничных сходов и парапетов. Помимо этого, будут установлены новые перильные ограждения и заменены швартовые тумбы.

Бирюков подчеркнул, что в Москве ежегодно проводятся масштабные гидротехнические работы по очистке и углублению акваторий у причалов, поскольку дно реки загрязняется бытовым мусором и металлоломом, что может негативно сказаться на безопасности перевозок пассажиров.

Ранее в столице установили новый плавучий причал "Лужники". Он предназначается для будущего четвертого маршрута регулярного речного электротранспорта. В настоящее время на причале ведутся подготовительные работы, после чего начнется тестирование.

