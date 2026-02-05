Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 09:28

Транспорт

Причалы "Сити-Центральный" и "Андреевский" капитально отремонтируют

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтируют пассажирские причалы "Сити-Центральный" и "Андреевский", расположенные на Андреевской и Пресненской набережных, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их комплексные обследования, по итогам которых принимается решение о выполнении текущего или капитального ремонта", – подчеркнул он.

По его словам, ремонт будет завершен до старта летней навигации. Вице-мэр объяснил, что капремонт необходим из-за износа конструкций и облицовочных сооружений.

Например, на причале "Сити-Центральный" будет укреплено дно, а также восстановлены бетонные конструкции в зоне причальной стенки. Кроме того, специалисты обновят гранитную облицовку подпорных стен, площадок и пандуса, а также приведут в порядок служебные помещения.

На причале "Андреевский" произведут замену шпунтового ограждения и восстановят бетонные конструкции причальной стенки, а также отремонтируют гранитное мощение лестничных сходов и парапетов. Помимо этого, будут установлены новые перильные ограждения и заменены швартовые тумбы.

Бирюков подчеркнул, что в Москве ежегодно проводятся масштабные гидротехнические работы по очистке и углублению акваторий у причалов, поскольку дно реки загрязняется бытовым мусором и металлоломом, что может негативно сказаться на безопасности перевозок пассажиров.

Ранее в столице установили новый плавучий причал "Лужники". Он предназначается для будущего четвертого маршрута регулярного речного электротранспорта. В настоящее время на причале ведутся подготовительные работы, после чего начнется тестирование.

"Новости дня": плавучий причал для электросудов появился в Лужниках

Читайте также


транспортгород

Главное

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика