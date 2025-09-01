Суда "Пехорка" и "Люберка" пополнили парк речного электротранспорта Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Суда "Пехорка" и "Люберка" пополнили столичный парк регулярного речного электротранспорта. В настоящее время они находятся в резерве и будут подменять другой транспорт на маршрутах, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Имена для них традиционно выбрали по названиям малых рек столицы. Пехорка является левым притоком Москвы-реки, а Люберка – река на юго-востоке города.

Также, как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, суббота стала самым популярным днем для поездок. В среднем суда совершают более 200 рейсов в день на всех маршрутах. Больше всего поездок провело электросудно "Шмелевка".

"У нашего круглогодичного речного электротранспорта до сих пор нет аналогов в мире, развиваем его по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В июне вместе с открытием третьего маршрута Новоспасский – ЗИЛ на линии вышли модернизированные электросуда", – отметил Ликсутов.

Он уточнил, что до конца года флот пополнят электросуда "Рудневка" и "Самородинка".



Ранее на третьем регулярном речном маршруте Новоспасский – ЗИЛ появились аудиоэкскурсии. Их записали тревел-журналистка Анна Демчикова и руководитель экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев. В частности, пассажирам теперь доступны туры по историческим местам города – от Новоспасского монастыря до комплекса "ЗИЛАРТ".

