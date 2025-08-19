Дептранс Москвы выпустил "Тройки" к открытию третьего речного маршрута

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Столичный Дептранс выпустил новые тематические карты "Тройка" к открытию третьего регулярного маршрута электросудов Новоспасский – ЗИЛ. Об этом сообщила пресс-служба транспортного ведомства.

Карту с изображением электросудна "Бусинка" можно получить на любом из причалов маршрута с 20 августа. Для этого необходимо свершить минимум две поездки за две недели в будние дни, оплатив проезд по биометрии или СБП.

Карта должна быть привязана в приложении "Метро Москвы", а поездка – отобразиться в личном кабинете. После выполнения всех условий пассажиру нужно подойти на причал и показать сотруднику пассажирского сервиса приложение, где отображаются поездки.

Получить подарок можно один раз. Акция действует, пока карты не закончатся на причалах.

Ранее Дептранс Москвы совместно с ФАС России выпустил карту "Тройка" в честь 35-летия антимонопольного регулирования в стране. Дизайн выполнили в фирменных цветах службы и украсили символикой юбилея.

Приобрести тематическую карту можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях метро "Маяковская" и "Трубная".

