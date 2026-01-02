Собянин: уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО ликвидировали еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Мэр добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

Атака вражеских дронов на столицу началась в ночь на пятницу, 2 января. По последним данным, на подлете к городу сбиты 3 БПЛА.

В настоящее время в аэропорту Домодедово действуют временные ограничения. Авиагавань не принимает и не выпускает самолеты.