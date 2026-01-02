02 января, 11:52Мэр Москвы
Собянин: уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские средства ПВО ликвидировали еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.
Мэр добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.
Атака вражеских дронов на столицу началась в ночь на пятницу, 2 января. По последним данным, на подлете к городу сбиты 3 БПЛА.
В настоящее время в аэропорту Домодедово действуют временные ограничения. Авиагавань не принимает и не выпускает самолеты.