ТАСС: переговоры по Украине могут возобновиться в Женеве 26 февраля

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Чеснокова
Переговоры по урегулированию на Украине могут возобновиться в Женеве 26 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и США уже проходили в Женеве 17 и 18 февраля. Российскую делегацию на этих встречах возглавлял помощник президента Владимир Мединский.
По завершении второго дня дискуссий Мединский охарактеризовал их как сложные, но конструктивные, и сообщил о планах проведения следующего раунда в ближайшем будущем.
При этом СМИ писали, что участники делегаций достигли существенных успехов в выработке условий перемирия. Это может послужить фундаментом для дальнейших договоренностей.
