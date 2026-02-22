ТАСС: переговоры по Украине могут возобновиться в Женеве 26 февраля

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Чеснокова

Переговоры по урегулированию на Украине могут возобновиться в Женеве 26 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и США уже проходили в Женеве 17 и 18 февраля. Российскую делегацию на этих встречах возглавлял помощник президента Владимир Мединский.

По завершении второго дня дискуссий Мединский охарактеризовал их как сложные, но конструктивные, и сообщил о планах проведения следующего раунда в ближайшем будущем.

При этом СМИ писали, что участники делегаций достигли существенных успехов в выработке условий перемирия. Это может послужить фундаментом для дальнейших договоренностей.