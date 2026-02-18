18 февраля, 12:54Политика
Мединский заявил, что переговоры по Украине в Женеве были тяжелыми
Фото: ТАСС/пресс-служба Совета Федерации РФ
Переговоры по урегулированию украинского конфликта в Женеве были тяжелыми, но деловыми, заявил помощник президента России Владимир Мединский.
Встреча продолжалась около двух часов. Следующий раунд переговоров состоится в ближайшее время, добавил Мединский.
Третий раунд трехсторонних консультаций представителей России, США и Украины начался в отеле InterContinental в Женеве 17 февраля. Встреча шла 6 часов.
СМИ писали, что переговоры были напряженными. При этом диалог проходил в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских переговоров.
В среду, 18 февраля, консультации возобновились. Они прошли в том же отеле, что и днем ранее.