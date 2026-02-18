Axios: переговоры в Женеве по Украине могли застопориться

Фото: depositphotos/booblikuk

Трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине, проходящие в Женеве 17 и 18 февраля, могли "застопориться". Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на информированные источники.

По данным журналистов, стороны продлили переговоры на второй день, однако достичь прогресса пока не удается. Как написал в соцсети X корреспондент Axios Барак Равид, камнем преткновения стала позиция, которую занял новый глава российской делегации Владимир Мединский.

"Два источника сообщили мне, что сегодня работа политической подгруппы фактически забуксовала. Причиной стали инициативы, представленные российским переговорщиком", – написал Равид.

При этом журналист не уточнил детали предложений российской стороны и не раскрыл реакцию на них делегаций США и Украины.

Первый раунд переговоров по Украине в Женеве состоялся 17 февраля и продлился 6 часов. Диалог будет продолжен 18 февраля.