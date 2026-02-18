Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 03:44

Политика
Главная / Новости /

Axios: переговоры в Женеве по Украине могли застопориться

Переговоры в Женеве по Украине могли застопориться – СМИ

Фото: depositphotos/booblikuk

Трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине, проходящие в Женеве 17 и 18 февраля, могли "застопориться". Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на информированные источники.

По данным журналистов, стороны продлили переговоры на второй день, однако достичь прогресса пока не удается. Как написал в соцсети X корреспондент Axios Барак Равид, камнем преткновения стала позиция, которую занял новый глава российской делегации Владимир Мединский.

"Два источника сообщили мне, что сегодня работа политической подгруппы фактически забуксовала. Причиной стали инициативы, представленные российским переговорщиком", – написал Равид.

При этом журналист не уточнил детали предложений российской стороны и не раскрыл реакцию на них делегаций США и Украины.

Первый раунд переговоров по Украине в Женеве состоялся 17 февраля и продлился 6 часов. Диалог будет продолжен 18 февраля.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика