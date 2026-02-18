Denver Post: не менее 4 человек погибли в результате массового ДТП в США

Фото: depositphotos/zimmytws

Не менее 4 человек погибли в результате ДТП с участием около 30 автомобилей в штате Колорадо США. Об этом сообщает газета Denver Post со ссылкой на патрульную службу штата.

По предварительной информации, еще 29 человек пострадали. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Согласно данным полиции, в момент аварии на этом участке шоссе была плохая видимость из-за сильного ветра и пыли.

Ранее более 40 человек получили травмы в результате опрокидывания автобуса в таиландской провинции Транг. Автобус ехал из Пхукета в Бетонг, всего в салоне находились 52 человека.

Установлено, что водитель уснул за рулем. Правоохранители проводят расследование обстоятельств ДТП.