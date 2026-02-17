РИА Новости: Дмитриев не стал комментировать итоги переговоров с США в Женеве

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHEMETOV

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отказался обсуждать итоги переговоров с американской стороной в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости.

"Извините, мы ничего не комментируем", – подчеркнул спецпредставитель.

При этом СМИ отмечают, что Дмитриев не входил в состав официальной российской делегации, задействованной в трехсторонних переговорах с Украиной, которые проходят в Женеве 17–18 февраля. Он возглавляет российскую часть рабочей группы Россия - США по экономическим вопросам и сфокусирован на двусторонних отношениях с Вашингтоном.

Первый раунд украинских переговоров состоялся в Женеве 17 февраля. Как отмечают СМИ, они были напряженными и продлились 6 часов. Встреча делегаций продолжится в среду, 18 февраля.