Силы ПВО ликвидировали 14 украинских БПЛА на регионами РФ за три часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 14 украинских БПЛА над регионами России за три часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, атака продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени во вторник, 17 февраля. За это время 5 дронов было уничтожено над Белгородской областью, 5 – в небе над Курской областью, 2 – над Ростовской областью, 1 – над Брянской областью и еще 1 – над территорией Орловской области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО ликвидировали 151 украинский БПЛА над регионами России в ночь на 17 февраля. Из них 38 были сбиты над Крымом, 18 – над Краснодарским краем, 11 – над Калужской областью, 4 – над Брянской областью, 1 – в небе над Курской областью.

Кроме того, 50 дронов были уничтожены над акваторией Черного моря и 29 – над акваторией Азовского моря.