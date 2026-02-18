Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:26

Происшествия

Силы ПВО ликвидировали 14 украинских БПЛА на регионами РФ за три часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 14 украинских БПЛА над регионами России за три часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, атака продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени во вторник, 17 февраля. За это время 5 дронов было уничтожено над Белгородской областью, 5 – в небе над Курской областью, 2 – над Ростовской областью, 1 – над Брянской областью и еще 1 – над территорией Орловской области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО ликвидировали 151 украинский БПЛА над регионами России в ночь на 17 февраля. Из них 38 были сбиты над Крымом, 18 – над Краснодарским краем, 11 – над Калужской областью, 4 – над Брянской областью, 1 – в небе над Курской областью.

Кроме того, 50 дронов были уничтожены над акваторией Черного моря и 29 – над акваторией Азовского моря.

Читайте также


происшествия

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика