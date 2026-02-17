Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Запорожскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Токмакскому округу Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере Мах.

В результате атаки погиб мужчина 1968 года рождения. Ранения получили мужчины 1949 и 1956 годов рождения. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее резервуар с нефтепродуктами загорелся в Краснодарском крае после атаки украинских БПЛА. Площадь пожара составила 1 250 квадратных метров.

Для его ликвидации были привлечены 67 человек и 19 спецмашин, в том числе подразделения МЧС РФ по региону.