ТАСС: переговоры по Украине в Женеве были напряженными

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Переговоры по украинскому урегулированию в Женеве были напряженными, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Длились 6 часов. На данный момент завершились", – подчеркнул собеседник агентства.

По информации СМИ, встречи носили двусторонний и трехсторонний характер. Диалог шел в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских переговоров.

Известно, что делегации сделают доклады в свои столицы о текущем состоянии диалога. Однако глава российской делегации Владимир Мединский не будет делать заявлений по итогам первого дня встречи.

Закрытые консультации в пятизвездочном отеле InterContinental в Женеве продолжатся в среду, 18 февраля. Причем там же в 2014 году проходили четырехсторонние переговоры между Россией, Украиной, США и Евросоюзом по деэскалации вооруженного конфликта на Донбассе.

Российскую сторону представляют Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, а также начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Со стороны Украины были отправлены глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его заместитель Сергей Кислица, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, секретарь СНБО Рустем Умеров, глава партии "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия и замначальника главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

