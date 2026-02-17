РИА Новости: переговоры по Украине в Женеве идут на русском и английском языках

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Переговоры по Украине, начавшиеся 17 февраля в Женеве, проходят на русском и английском языках, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Официальный старт консультациям дал глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, добавили в пресс-службе дипведомства конфедерации. В частности, министр лично поприветствовал всех участников делегаций, напомнив таким образом о швейцарской традиции ведения диалога.

В свою очередь, секретарь СНБО Рустем Умеров опубликовал в своем телеграм-канале полный список представителей украинской стороны. В перечень вошли сам Умеров, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его заместитель Сергей Кислица и начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Вместе с тем на мероприятии присутствуют глава партии "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия и замначальника главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Трехсторонняя встреча с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона будет проходить до 18-го числа в закрытом режиме. Для представителей СМИ будет организован пресс-центр напротив отеля.

Российскую делегацию представляют помощник президента и глава переговорной группы Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Ожидается, что в ходе встречи будут обсуждаться ключевые вопросы, включая территориальные. Также будет поднята тема энергетического перемирия.