Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 16:59

Политика
Главная / Новости /

РИА Новости: переговоры по Украине в Женеве идут на русском и английском языках

Переговоры по Украине в Женеве идут на русском и английском языках

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Переговоры по Украине, начавшиеся 17 февраля в Женеве, проходят на русском и английском языках, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Официальный старт консультациям дал глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, добавили в пресс-службе дипведомства конфедерации. В частности, министр лично поприветствовал всех участников делегаций, напомнив таким образом о швейцарской традиции ведения диалога.

В свою очередь, секретарь СНБО Рустем Умеров опубликовал в своем телеграм-канале полный список представителей украинской стороны. В перечень вошли сам Умеров, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его заместитель Сергей Кислица и начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Вместе с тем на мероприятии присутствуют глава партии "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия и замначальника главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Трехсторонняя встреча с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона будет проходить до 18-го числа в закрытом режиме. Для представителей СМИ будет организован пресс-центр напротив отеля.

Российскую делегацию представляют помощник президента и глава переговорной группы Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Ожидается, что в ходе встречи будут обсуждаться ключевые вопросы, включая территориальные. Также будет поднята тема энергетического перемирия.

Читайте также


политика

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика