Трамп придает большое значение предстоящим переговорам по Украине в Женеве

Президент США Дональд Трамп назвал предстоящую встречу трех делегаций по урегулированию ситуации на Украине в Женеве важным дипломатическим событием. Об этом он заявил во время общения с журналистами.

Американский лидер подчеркнул, что это значимые переговоры. Однако добавил, что они будут "простыми".

Третий раунд трехсторонних переговоров по Украине пройдет в Женеве 17 и 18 февраля. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским уже вылетела к месту встречи.

Также СМИ сообщали, что украинская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах. Кортеж из трех автомобилей остановился у входа в отель InterContinental.