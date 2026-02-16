РИА Новости: делегация РФ во главе с Мединским направилась в Женеву на переговоры

Фото: depositphotos/Zwiebackesser

Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским направилась в Женеву для участия в трехсторонних переговорах между Россией, Украиной и США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в переговорной группе.

Третий раунд трехсторонних переговоров по Украине пройдет 17 и 18 февраля.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, стороны обсудят основные вопросы, которые касаются в том числе территорий.

В свою очередь, в МИД Швейцарии подчеркнули, что переговоры пройдут в закрытом режиме. Представителям СМИ запрещено присутствовать на встрече делегаций.