Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:59

Политика
Главная / Новости /

CNN: США и Иран могут обсудить доступ к иранским ресурсам в рамках сделки

США и Иран могут обсудить доступ к иранским ресурсам в рамках сделки

Фото: depositphotos/javarman

США и Иран на предстоящих переговорах могут поднять тему о предоставлении американской стороне доступа к энергетическим и редкоземельным ресурсам на территории Ирана в рамках ядерной сделки. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.

По его информации, речь идет о предоставлении США привилегированного доступа к разработке нефтяных, газовых и редкоземельных ресурсов Ирана. Отмечается, что эта тема уже поднималась во время нескольких предыдущих переговоров в 2025 году.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает достичь соглашения с Ираном в течение месяца. Он добавил, что готов вести переговоры с Тегераном настолько долго, насколько это потребуется.

Однако до этого американский лидер говорил, что Штаты примут жесткие меры против Тегерана, если стороны не достигнут договоренностей по ядерной программе исламской республики.

Читайте также


политикаэкономиказа рубежом

Главное

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика