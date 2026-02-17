CNN: США и Иран могут обсудить доступ к иранским ресурсам в рамках сделки

Фото: depositphotos/javarman

США и Иран на предстоящих переговорах могут поднять тему о предоставлении американской стороне доступа к энергетическим и редкоземельным ресурсам на территории Ирана в рамках ядерной сделки. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.

По его информации, речь идет о предоставлении США привилегированного доступа к разработке нефтяных, газовых и редкоземельных ресурсов Ирана. Отмечается, что эта тема уже поднималась во время нескольких предыдущих переговоров в 2025 году.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает достичь соглашения с Ираном в течение месяца. Он добавил, что готов вести переговоры с Тегераном настолько долго, насколько это потребуется.

Однако до этого американский лидер говорил, что Штаты примут жесткие меры против Тегерана, если стороны не достигнут договоренностей по ядерной программе исламской республики.