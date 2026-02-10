Трамп заявил о жестких мерах против Ирана при отсутствии сделки по ядерной программе

Фото: whitehouse.gov

Соединенные Штаты примут жесткие меры против Ирана, если Вашингтон и Тегеран не достигнут договоренностей по ядерной программе исламской республики. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы либо заключим сделку, либо нам придется принять жесткие меры, как в прошлый раз", – сказал он в интервью порталу Axios.

В июне 2025 года армия США нанесла ракетные удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. По словам главы Белого дома, этой атакой Вашингтон уничтожил ядерную программу страны.

Кроме того, Трамп пригрозил Тегерану серьезными последствиями в случае попыток восстановить ядерную программу. Он подчеркнул, что Иран якобы наращивает ядерные мощности на новых объектах, и США знают, где они находятся.

При этом американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что администрация Трампа рассматривает применение военной силы в отношении Ирана только как крайнюю меру. По его словам, подход Белого дома к иранскому вопросу является многоступенчатым.