RT: Киев рассматривает вариант отправки в Москву делегации для переговоров

Фото: 123RF.com/lacheev

В Киеве изучают возможность отправки делегации в Москву для проведения переговоров. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинское издание.

Отмечается, что подобное решение может ускорить переговорный процесс.

В качестве гаранта безопасности для этой миссии могут выступить спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Ранее украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что США установили дедлайн для переговоров по урегулированию на Украине. По его словам, если договоренности не будут достигнуты до 15 мая, Вашингтон угрожает полностью выйти из переговорного процесса. Он уточнял, что причиной такого шага являются предстоящие в ноябре выборы в США.