11 февраля, 12:43

Политика

Песков заявил, что рассуждать о возможных президентских выборах на Украине рано

Фото: kremlin.ru

Пока рано рассуждать о сообщениях про возможные президентские выборы на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал публикацию газеты Financial Times о том, что украинский лидер Владимир Зеленский 24 февраля якобы может объявить о решении провести в стране выборы и референдум по мирному соглашению с Россией. Оба голосования, по информации журналистов, должны состояться до 15 мая.

"Пока рано об этом рассуждать. Мы фактически имеем обмен такими сообщениями через прессу со стороны неких источников", – указал пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что подобные сообщения в СМИ нужно принимать во внимание, но подчеркнул отсутствие подобных заявлений от первоисточников.

При этом депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что подготовка к выборам и референдуму на Украине не ведется. Он уточнил, что для проведения таких мероприятий нужен наработанный проект закона.

