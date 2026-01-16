Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 20:34

Политика
Главная / Новости /

КМИС: 55% украинцев выступают за проведение референдума по урегулированию конфликта

Более половины украинцев выступают за проведение референдума по урегулированию конфликта

Фото: 123RF.com/smutkoalex

Более половины украинцев высказались в пользу проведения референдума по урегулированию конфликта, следует из данных опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Такой ответ дали 55% опрошенных, в то время как 32% выступили против. Оставшиеся 14% не смогли определиться с выбором.

Опрос проводился по телефону с 9 по 16 января. В нем принял участие 601 человек.

Главным препятствием на пути к мирному соглашению является президент Украины Владимир Зеленский, заявлял ранее американский лидер Дональд Трамп. По словам главы США, переговоры затягиваются из-за позиции Киева, а не Москвы.

Владимир Путин готов к мирной сделке, в то время как украинский лидер, по мнению Трампа, демонстрирует более сдержанную позицию.

Российский лидер, в свою очередь, выразил надежду, что Украина поймет необходимость устойчивого мира, который обеспечит безопасность для всех без исключения. Тем не менее пока Москва не наблюдает такого осознания со стороны Киева, добавил он.

Читайте также


политика

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика