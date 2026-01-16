Фото: 123RF.com/smutkoalex

Более половины украинцев высказались в пользу проведения референдума по урегулированию конфликта, следует из данных опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Такой ответ дали 55% опрошенных, в то время как 32% выступили против. Оставшиеся 14% не смогли определиться с выбором.

Опрос проводился по телефону с 9 по 16 января. В нем принял участие 601 человек.

Главным препятствием на пути к мирному соглашению является президент Украины Владимир Зеленский, заявлял ранее американский лидер Дональд Трамп. По словам главы США, переговоры затягиваются из-за позиции Киева, а не Москвы.

Владимир Путин готов к мирной сделке, в то время как украинский лидер, по мнению Трампа, демонстрирует более сдержанную позицию.

Российский лидер, в свою очередь, выразил надежду, что Украина поймет необходимость устойчивого мира, который обеспечит безопасность для всех без исключения. Тем не менее пока Москва не наблюдает такого осознания со стороны Киева, добавил он.